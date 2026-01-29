 “Dale, princesa...”: Emilia Dides revela cuándo podría nacer su hija con Sammys Reyes - Chilevisión
29/01/2026 10:13

“Dale, princesa...”: Emilia Dides revela cuándo podría nacer su hija con Sammys Reyes

Luego de un susto importante ante la posibilidad de un parto prematuro, la modelo reveló que cada vez falta menos para conocer a su hija.

Publicado por Josefina Vera

Emilia Dides hizo una nueva actualización sobre su estado de salud, esta vez anunciando que está llegando a la recta final de su embarazo.

Con un emotivo video, la modelo reveló cuánto falta para que nazca su esperada hija junto a Sammys Reyes.

Recordemos que hace unas semanas, la ex participante a Miss Universe debió ser internada por un posible parto prematuro, sin embargo, los médicos lograron frenar la llegada del bebé que apenas tenía 34 semanas de gestación.

Se viene el bebé de Emilia y Sammys

Al ritmo de "Te Esperaba" de Carlos Rivera, la modelo compartió un video en TikTok mostrando su abultado vientre.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su frase: "Dale, princesa, una semanita más".

Cabe señalar que con "una semana más" Dides pasaría las 37 semanas de gestación, es decir, su hija llegaría médicamente a término y podría nacer en cualquier momento, no obstante, esta espera podía alargarse hasta un mes más.

"Es la semana más larga de la vida" y "te estamos esperando con el corazón inflado de emoción", le comentaron algunas seguidoras en su video.

