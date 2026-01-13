“El tiempo se detuvo”: Emilia Dides fue internada en una clínica por complicaciones en su embarazo - Chilevisión

La modelo ya se encuentra en su casa y tanto ella, como su hija, están bien de salud.

Este martes, Emilia Dides reveló que fue internada en una clínica por complicaciones en su embarazo y encendió las alarmas entre sus seguidores.

A través de redes sociales, la modelo explicó que empezó a sufrir fuertes contracciones de manera prematura, las cuales afortunadamente fueron frenadas y tanto ella, como su hija se encuentran bien de salud.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

¿Qué le pasó a Emilia Dides?

"Hace 3 días el tiempo se detuvo un poco. Con 34 semanas de embarazo, mi cuerpo me avisó con contracciones fuertes que algo pasaba. Tuve miedo, incertidumbre, hubo lágrimas… todo pasó muy rápido", señaló Dides en su cuenta de Instagram.

En esa misma línea, agregó: "Gracias a Dios, mi guagua está bien y yo también. Logramos frenar su llegada y darle más tiempo dentro de mí, donde aún necesita estar. No era el momento, todavía no".

La modelo publicó fotografías desde la camilla clínica, donde también mostró su estómago, en el que la bebé se manifiesta y da múltiples patadas.

"La maternidad empieza mucho antes de tenerte en mis brazos. Empieza en el miedo, en la fe, en la fuerza que una no sabe que tiene, y en el amor inmenso por protegerte incluso antes de conocerte", reflexionó.

Finalmente, Dides agradeció a sus más cercanos y al equipo médico por el trabajo: "Regresamos a casita. Seguimos un día más, latiendo juntas", cerró.

Revisa la publicación de Instagram: