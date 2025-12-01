“No lo recomiendo”: Emilia Dides confesó su mayor miedo a dos meses de dar a luz a su hija - Chilevisión

"Tengo TERROR", confesó la ex Miss Chile en sus redes sociales, quien espera a su primera hija junto a Sammis Reyes.
Este lunes, Emilia Dides habilitó la dinámica de preguntas y respuestas en sus redes sociales y se sinceró respecto del mayor temor que tiene sobre su embarazo.
La ex Miss Chile tiene siete meses de gestación y espera a su primera hija junto al deportista, Sammis Reyes, quien también es padre primerizo.
"Confiésate", se llamó la dinámica con la que Emilia Dides instó a sus seguidores a comentar y una de ellas escribió: "Estoy embarazada de casi siete meses y me da miedo el parto".
Al respecto, Dides confesó: "Tengo TERROR. Te entiendo tanto. A cada persona que conozco que ya pasó por eso, le pregunto su experiencia".
Sin embargo, preguntarle a otras personas por el proceso no alivió sus temores, dado que finalmente sentenció: "No lo recomiendo".