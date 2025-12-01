 “No lo recomiendo”: Emilia Dides confesó su mayor miedo a dos meses de dar a luz a su hija - Chilevisión
01/12/2025 19:47

“No lo recomiendo”: Emilia Dides confesó su mayor miedo a dos meses de dar a luz a su hija

"Tengo TERROR", confesó la ex Miss Chile en sus redes sociales, quien espera a su primera hija junto a Sammis Reyes.

Publicado por CHV Noticias

Este lunes, Emilia Dides habilitó la dinámica de preguntas y respuestas en sus redes sociales y se sinceró respecto del mayor temor que tiene sobre su embarazo.

La ex Miss Chile tiene siete meses de gestación y espera a su primera hija junto al deportista, Sammis Reyes, quien también es padre primerizo.

¿Cuál es el mayor temor de Emilia Dides en el embarazo?

"Confiésate", se llamó la dinámica con la que Emilia Dides instó a sus seguidores a comentar y una de ellas escribió: "Estoy embarazada de casi siete meses y me da miedo el parto".

Al respecto, Dides confesó: "Tengo TERROR. Te entiendo tanto. A cada persona que conozco que ya pasó por eso, le pregunto su experiencia".

Sin embargo, preguntarle a otras personas por el proceso no alivió sus temores, dado que finalmente sentenció: "No lo recomiendo".

Revisa la publicación de Instagram:

