De cirugía a autos de lujo: Los gastos de “La Jenny” con dinero que habría defraudado a Amparo Noguera - Chilevisión

“La Jenny” comenzó a realizar gastos en noviembre con el dinero que correspondería a lo sustraído a la actriz a inicios de octubre. Entre las compras figuran autos de alta gama, terminaciones de una casa en La Ligua y una cirugía estética.

Se conocieron más detalles del destino que habría tenido la alta suma de dinero que podría corresponder al monto defraudado a Amparo Noguera por la banda liderada por Jenny Ramos.

La millonaria estafa encabezada por “La Jenny” se realizó entre el 1 y el 8 de octubre, días en los que se registraron compras como el de un celular por cerca de $1.800.00 millones de pesos y un computador de $3 millones.

A eso se le suman constantes giros de dinero en cajeros, tanto de retiros de efectivo de la tarjeta de débito como avances de créditos.

La actriz también tenía un crédito preaprobado por casi 50 millones de pesos, que los mismos ladrones - haciéndose pasar por ejecutivos bancarios y efectivos de la PDI- le hicieron retirar con la excusa de que la supuesta banda internacional que la acechaba se lo iba a sustraer de su cuenta bancaria.

Los gastos que realizó “La Jenny” tras la estafa a Amparo Noguera

Durante el periodo de estafa también se habría solicitado liquidar tres fondos mutuos de la intérprete, que sumaban cerca de $300 millones de pesos.

Según dieron a conocer en el matinal Contigo en la Mañana, en noviembre “La Jenny” comenzó a realizar gastos con el dinero que habría obtenido de la estafa a Noguera y realizó la compra de dos vehículos de alta gama: un auto Lexus UX200 año 2019 y una camioneta Jeep Grand Cherokee 4X4 del 2018.

En paralelo, la mujer estaba terminando de construirse una casa de dos pisos en la comuna de La Ligua.

También se realizó un cirugía estética con fecha del 12 de noviembre, la cual tuvo un costo $ 1.250.000 que fue cancelado en efectivo en una clínica estética.