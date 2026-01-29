Delincuente que murió atropellado tras encerrona en Maipú tenía condena por homicidio - Chilevisión

La pareja de la víctima intentó frustrar el asalto y chocó contra el vehículo de los delincuentes, alcanzando a uno y dándole muerte en el lugar. Los otros asaltantes arrancaron del lugar con el automóvil de las víctimas.

Carabineros entregó nuevos antecedentes sobre el delincuente que murió atropellado tras realizar una fallida encerrona a una mujer la madrugada de este jueves en la comuna de Maipú.

Según informó el capitán Carlos Castillo del Laboratorio de Criminalística de la institución, el fallecido ladrón tenía una condena por homicidio que ya había sido cumplida.

"Tendría una condena por homicidio. Condena que fue cumplida. Ese es un antecedente que va a tener que ser materia de investigación, pero habría sido una condena bajo estatuto de menor de edad", reveló.

Además, el fiscal Occidente, Luis Vacca, dio a conocer que el marido de la mujer asaltada, quien persiguió al sujeto y luego causó el mortal atropello, se encuentra en calidad de víctima.

"En estos momentos está como víctima y las investigaciones se están realizando desde esa perspectiva", expresó esta mañana. Castillo, por su parte, corroboró la información y explicó la dinámica del siniestro vial.

"El padre de la familia, el dueño de casa, persigue a uno de estos delincuentes que no alcanzó a abordar el vehículo sustraído y se produce una dinámica de un accidente de tránsito, donde ocupa el vehículo particular y se produce un atropello", declaró a la prensa.