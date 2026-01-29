 Delincuente que murió atropellado tras encerrona en Maipú tenía condena por homicidio - Chilevisión
Minuto a minuto
Gran socavón producto de las lluvias obliga al cierre de ruta internacional que une a Arica con Bolivia Martín de los Santos volverá a Chile: Corte Suprema de Brasil autorizó su extradición Nuevos hallazgos en casa de Julia Chuñil: Encuentran cerámica irregular y habría evidencia biológica en bodega Con medidas frente al consumo de drogas: Así será la nueva ley de Convivencia Escolar Otorgan salida dominical a excarabinero condenado por dejar ciega senadora Fabiola Campillai
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
29/01/2026 11:29

Delincuente que murió atropellado tras encerrona en Maipú tenía condena por homicidio

La pareja de la víctima intentó frustrar el asalto y chocó contra el vehículo de los delincuentes, alcanzando a uno y dándole muerte en el lugar. Los otros asaltantes arrancaron del lugar con el automóvil de las víctimas.

Publicado por CHV Noticias

Carabineros entregó nuevos antecedentes sobre el delincuente que murió atropellado tras realizar una fallida encerrona a una mujer la madrugada de este jueves en la comuna de Maipú.

Según informó el capitán Carlos Castillo del Laboratorio de Criminalística de la institución, el fallecido ladrón tenía una condena por homicidio que ya había sido cumplida.

"Tendría una condena por homicidio. Condena que fue cumplida. Ese es un antecedente que va a tener que ser materia de investigación, pero habría sido una condena bajo estatuto de menor de edad", reveló.

Además, el fiscal Occidente, Luis Vacca, dio a conocer que el marido de la mujer asaltada, quien persiguió al sujeto y luego causó el mortal atropello, se encuentra en calidad de víctima.

"En estos momentos está como víctima y las investigaciones se están realizando desde esa perspectiva", expresó esta mañana. Castillo, por su parte, corroboró la información y explicó la dinámica del siniestro vial.

"El padre de la familia, el dueño de casa, persigue a uno de estos delincuentes que no alcanzó a abordar el vehículo sustraído y se produce una dinámica de un accidente de tránsito, donde ocupa el vehículo particular y se produce un atropello", declaró a la prensa.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Inició pago de beneficios de reforma de pensiones y nuevo monto de la PGU: Revisa si lo obtienes

Lo último

Lo más visto

No solo testimonios: Las nuevas pruebas que complicarían a hijo de Julia Chuñil

El periodista Sergio Jara mostró en Contigo en la Mañana pasajes inéditos de la carpeta investigativa del caso. Dos imágenes obtenidas por Fiscalía probarían incongruencias en el relato de Javier Troncoso Chuñil.

29/01/2026

“Tanta maldad, tan macabro”: Crimen de adolescente a manos de expareja conmociona a Argentina

El joven de 15 años fue encontrado sin vida con 23 puñaladas en su cuerpo, luego de viajar a un encuentro con su expareja, quien es la principal sospechosa del crimen con tan solo 16 años.

29/01/2026

“Son procesos de choreza”: La última publicación de La Jenny antes de ser capturada por estafa a actriz

Jenny Ramos mostraba en redes sociales los detalles de su vida y los lujos que tenía gracias a los ilícitos que cometía la banda que lideraba. Fue detenida por la estafa a Amparo Noguera.

29/01/2026

Inició pago de beneficios de reforma de pensiones y nuevo monto de la PGU: Revisa si lo obtienes

Además del monto reajustado de las pensiones, puedes conocer si recibirás el Beneficio por Años Cotizados y, si eres mujer, la Compensación por Diferencias de Expectativa de Vida.

29/01/2026