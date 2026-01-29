Portonazo en Maipú: Esposo atropelló a asaltante que amenazó a su mujer - Chilevisión

Un sujeto fue atropellado y terminó falleciendo en la comuna de Maipú este jueves, luego de que, junto a dos antisociales, intentara cometer una encerrona a un matrimonio que llegaba a su hogar. La mujer sacaba un vehículo de su vivienda para hacerle espacio a un segundo cuando fue amenazada con armas de fuego. Al percatarse de la situación, la pareja de la víctima intentó frustrar el asalto, colisionando contra el vehículo de los delincuentes, alcanzando a uno y dándole muerte en el lugar. Los otros asaltantes arrancaron del lugar con el automóvil de las víctimas.