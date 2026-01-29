 Portonazo en Maipú: Esposo atropelló a asaltante que amenazó a su mujer - Chilevisión
Minuto a minuto
Otorgan salida dominical a excarabinero condenado por dejar ciega senadora Fabiola Campillai “Nadie lo pescó”: Teatral caída de hombre durante control policial se hizo viral en Antofagasta Seremi de Salud RM en alerta por posible hallazgo de mosquito transmisor del dengue Búsqueda de Julia Chuñil: Por qué un entomólogo forense es clave en casos de desaparición Delincuente que murió atropellado tras encerrona en Maipú tenía condena por homicidio
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
29/01/2026 07:17

Asaltante fue atropellado en medio de portonazo en Maipú: Amenazó a la mujer y esposo la defendió

Un sujeto fue atropellado y terminó falleciendo en la comuna de Maipú este jueves, luego de que, junto a dos antisociales, intentara cometer una encerrona a un matrimonio que llegaba a su hogar. La mujer sacaba un vehículo de su vivienda para hacerle espacio a un segundo cuando fue amenazada con armas de fuego. Al percatarse de la situación, la pareja de la víctima intentó frustrar el asalto, colisionando contra el vehículo de los delincuentes, alcanzando a uno y dándole muerte en el lugar. Los otros asaltantes arrancaron del lugar con el automóvil de las víctimas.

Lo más visto

No solo testimonios: Las nuevas pruebas que complicarían a hijo de Julia Chuñil

El periodista Sergio Jara mostró en Contigo en la Mañana pasajes inéditos de la carpeta investigativa del caso. Dos imágenes obtenidas por Fiscalía probarían incongruencias en el relato de Javier Troncoso Chuñil.

29/01/2026

“Tanta maldad, tan macabro”: Crimen de adolescente a manos de expareja conmociona a Argentina

El joven de 15 años fue encontrado sin vida con 23 puñaladas en su cuerpo, luego de viajar a un encuentro con su expareja, quien es la principal sospechosa del crimen con tan solo 16 años.

29/01/2026

“Son procesos de choreza”: La última publicación de La Jenny antes de ser capturada por estafa a actriz

Jenny Ramos mostraba en redes sociales los detalles de su vida y los lujos que tenía gracias a los ilícitos que cometía la banda que lideraba. Fue detenida por la estafa a Amparo Noguera.

29/01/2026

Inició pago de beneficios de reforma de pensiones y nuevo monto de la PGU: Revisa si lo obtienes

Además del monto reajustado de las pensiones, puedes conocer si recibirás el Beneficio por Años Cotizados y, si eres mujer, la Compensación por Diferencias de Expectativa de Vida.

29/01/2026
Publicidad