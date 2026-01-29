 Alertan presencia de murciélago con rabia en centro de Los Andes: Así puedes evitar contagios - Chilevisión
29/01/2026 10:54

Alertan presencia de murciélago con rabia en centro de Los Andes: Así puedes evitar contagios

La Seremi de Salud de Valparaíso activó de forma inmediata una campaña de vacunación en la ciudad afectada para prevenir el contagio a mascotas.

Publicado por Josefina Vera

El Instituto de Salud Pública (ISP) confirmó la presencia de un murciélago con rabia en pleno centro de Los Andes, en la región de Valparaíso.

Ante el inminente peligro se activaron los protocolos correspondientes para evitar que una persona o mascota fuera mordida por este mamífero volador, ya que su contacto puede incluso ocasionar la muerte.

Por esto último es que la Seremi de Valparaíso organizó un punto de vacunación para perros y gatos, el cual funcionará este jueves hasta las 13:00 horas en la Plaza de Armas en Los Andes.

Llaman a tomar precaución ante un murciélago

Debido al riesgo que puede generar tocar un murciélago infectado por rabia, el Ministerio de Salud compartió una serie de recomendaciones para evitar la propagación de la enfermedad.

Evitar la manipulación directa, es decir, sin guantes, o acercarse a una colonia de estos mamíferos sin protección respiratoria, te puede salvar del contagio.

Asimismo, llamaron a vacunar a sus mascotas para evitar que estas puedan contagiar a un ser humano.

