Gianella Marengo reveló sutil “venganza” de Alexis Sánchez tras rechazarlo: “Me vetó” - Chilevisión

Una desconocida historia contó Gianella Marengo sobre Alexis Sánchez, quien la invitó a salir hace algunos años.

Todo se dio en la época en la que la influencer estaba en Yingo, donde el delantero chileno, que en ese momento ya estaba en Europa, le escribió para acercarse.

En el podcast Todo sobre la mesa, la comunicadora relató que Maravilla la contactó "como a todas las (chicas) de Yingo. Creo que estaba en Italia, porque me habló en italiano y dije que no lo hiciera, porque yo lo hablo perfecto, no me podía engrupir con eso".

La "venganza" de Alexis Sánchez contra Gianella Marengo

Marengo dio a conocer su respuesta: “Le dije que no quería salir, no quería nada, no me gustaban los futbolistas, en ese tiempo.

"Estaba full pega en ese tiempo, estaba metida en Chilevisión haciendo cuatro programas. Un futbolista en ese tiempo me iba a sacar de mi concentración", agregó.

La influencer recalcó: "Le dije: 'No me interesa, no quiero juntarme, no quiero ir a tu casa, no quiero nada'. Y me dice: Ah, te crees top model'. Me dijo esa hue... Yo creo que ahí me vetó para toda su vida".

Con el correr de los años, la comunicadora tuvo que viajar a Tocopilla por temas de trabajo en el que intentó entrevistar a Sánchez, notando una actitud evasiva.

"Fuimos a grabar como tres días a Tocopilla. Estábamos ahí, él inauguraba unas canchas. Fuimos, esperamos en el hotel, dijeron que no, al otro día hubo otro no y nos devolvimos. Al tercer día pensamos que sí, pero dijeron que (Alexis) no iba a dar entrevistas", añadió.