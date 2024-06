Gianella Marengo reveló la operación de la que se arrepiente y cuál haría de nuevo: “Me pondría más” - Chilevisión

La ex participante de Top Chef VIP compartirá junto a su ex compañero Juan Pablo Álvarez, la actriz Ingrid Parra y el comediante Vicho Viciani en La Divina Comida.

Gianella Marengo es una de las invitadas al nuevo capítulo de La Divina Comida 10, espacio en el que hablará sobre sus intervenciones estéticas y de cuáles está arrepentida.

Gianella Marengo y sus operaciones

Marengo contará en el programa que "me saqué toda la boca que tenía, que era gigante" porque "me vía y no me gustaba".

En esa línea, explicará que su decisión no se trata de "volver a lo natural, que me esté sacando pechugas. No, yo las tengo bien puestas, y me encanta, de hecho, me podría más".

Sin embargo, aclarará que "me tengo que sacar porque llevo muchos años, pero cuando te las sacas y no quieres esa cosa, tienes que ponerte un poco más porque la piel da, yo feliz me pondría más, no tengo problema".

"Si el tema de la boca no me gustaba y ahora encuentro que está hermosa", aclaró.