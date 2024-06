Recluta Álvarez reveló millonaria estafa que aún lo tiene adeudado: “Fue tanto el daño que...” - Chilevisión

El ex participante de Top Chef VIP compartió el complicado momento en que fue engañado por un amigo con el cual abrieron un negocio, dejándolo muy afectado monetariamente hasta la actualidad.

Juan Pablo Álvarez reveló en La Divina Comida la dramática situación económica que sigue atravesando luego que un ex amigo lo estafara con un millonario negocio que abrieron juntos.

En la nueva edición del estelar de Chilevisión, el ex Pelotón entregó detalles de su vida tras su salida del reality show, teniendo altos y bajos tanto su vida personal como laboral.

"Yo trabajé en la televisión hasta el 2013, aproximadamente, cinco o seis años. De repente se marca un hito que ya no llaman más a chicos reality para hacer cosas en la tele. Yo trabajaba de chofer, tenía en ese tiempo a mi señora, a mi hija que nació el 2010 y mi hijo el 2012", comenzó su relato Álvarez

Juan Pablo Álvarez quedó endeudado tras ser estafado

Enseguida, la personalidad contó que intentó formar una empresa junto a un amigo para emprender, pero que un engaño lo dejó severamente afectado económicamente.

"Después de la tele me puse con un amigo con una constructora. Él, en algún momento, hizo una jugada y se fue con mucha plata y yo quedé sin ni uno. Ahí tuve que tomar las riendas. Me fui a vivir a Graneros y empecé a trabajar en packaging de frutas", compartió Álvarez.

"Fue tanto el daño monetario que hasta el día de hoy tengo algunas deudas por ese hecho. He tenido que ir tapando hoyo tras hoyo", recordó sobre la estafa.

Finalmente, Juan Pablo Álvarez reconoció que su madre fue un pilar fundamental para salir adelante, puesto que ella le "pagaba el arriendo".

"Después de eso pasó el tiempo, me separé, luego de eso seguí haciendo mi vida no más, hasta que me llamaron para entrar a Top Chef VIP", concluyó.