“Fue prepotente”: Claudia Pérez recordó cuando Daniel Jadue le cortó el micrófono durante un evento - Chilevisión

La actriz será una de las protagonistas de Podemos Hablar, donde abordará el episodio que vivió recientemente al desmarcarse del apoyo hacia el alcalde y reveló un desconocido conflicto que tuvieron.

Claudia Pérez estará en el nuevo capítulo de Podemos Hablar que se estrena este viernes, instancia donde abordará el reciente conflicto que protagonizó con Daniel Jadue y reve,aráun antiguo conflicto que arrastran.

La actriz hizo noticia durante los últimos días tras desmarcarse del apoyo que el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Teatrales de Chile (Sidarte) le entregó al jefe comunal de Recoleta, quien actualmente cumple prisión preventiva en el Anexo Capitán Yáber.

“Yo fui directora del Sindicato de Actores y Actrices durante seis años, cuidamos mucho ese espacio. De repente este nuevo directorio, que lleva muy poco tiempo, saca un comunicado apoyando a una persona, da lo mismo que tú lo apoyes o no lo apoyes personalmente, no es un ataque personal, es una responsabilidad de ser representante de una organización social”, expuso.

Claudia Pérez y su conflicto con Daniel Jadue

Por otra parte, Claudia Pérez profundizó en las razones de su distancia con Daniel Jadue y se remontó a un conflicto que tuvieron durante un evento hace un tiempo.

”Vivimos una situación con él, que sí fue prepotente y que además fue una actividad del sindicato. Estábamos haciendo un evento en el mayo feminista, donde una colega, compañera joven, actriz iba a leer un escrito que ella había hecho”, recordó.

El problema llegó al momento en que la joven aclaró que lo que estaban haciendo no era un evento partidista, por lo que, en consecuencia, ”nos cortaron el micrófono y dijeron una frase que no voy a decir, porque no quiero que sea tema, eso pasó, nos cortaron el micrófono”.

Al ser consultada directamente por si fue Daniel Jadue quien cortó el micrófono, Claudia Pérez declaró que “sí”.

Mira la historia completa de Claudia Pérez en el capítulo estreno de Podemo Hablar, este viernes 14 de junio, a partir de las 22:30 horas en las pantallas de Chilevisión y sus plataformas digitales.