Remezón en Sidarte por apoyo a Jadue: Claudia Pérez se desmarcó y reveló conflicto con alcalde - Chilevisión

La artista salió al paso del escrito publicado por el sindicato, reivindicando su rol como organización y no partido político. "Conocí al alcalde en una actitud misógina y prepotente con colegas", expuso.

A raíz de la prisión preventiva decretada contra Daniel Jadue, el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Teatrales de Chile (Sidarte) publicó un comunicado en su apoyo a través de Instagram. Un mensaje que no fue respaldado por todos sus integrantes.

En el escrito, la agrupación tachó la decisión judicial como "insólita", destacando además la gestión del alcalde en Recoleta y agradeciendo "su constante apoyo en materias concretas, que son fruto de una voluntad política particular que caracteriza a un proyecto social de liderazgo".

Actriz se desmarcó públicamente del comunicado

Sin embargo, a casi una hora de la publicación del comunicado, la actriz Claudia Pérez decidió desmarcarse de estas palabras y cuestionó al sindicato por esta medida.

En un comentario al post mencionado, la intérprete declaró que "soy de Sidarte y no me identifica para nada este comunicado".

"Conocí al alcalde en una actitud misógina y prepotente con colegas del Sindicato y no estoy de acuerdo con que emitan un comunicado con la voz de quienes no estamos de acuerdo", acusó.

Pero más allá de este comentario, la actriz quiso ir más allá y explicó su malestar con la situación en una storie.

"No me parece adecuado que el Sindicato Sidarte emita comunicados partidistas, que NO representan a todas y todos sus asociados y asociadas", aclaró, enfatizando en su rol como organización y no como partido político.

"Fui directora del sindicato durante 6 años y siempre tuvimos el cuidado y el respeto de representar democráticamente todas las voces en la defensa de los derechos laborales. Pues esa es la misión", sentenció.