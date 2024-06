Vanesa Borghi reflexionó sobre su comentado reemplazo a Francisco Kaminski: “Las decisiones no...” - Chilevisión

Vanesa Borghi acaba de asumir un nuevo reto laboral, esta vez como conductora de un programa de televisión, lo que le ha generado todo tipo de emociones sobre el motivo de su llegada a la pantalla chica.

Recordemos que la modelo se volvió rostro de ¿Quieres ser mi socio?, luego de que se diera de baja a Francisco Kaminski, uno más de los conflictos laborales que le han surgido al conductor tras su polémico quiebre amoroso con Carla Jara.

Hace solo dos días, Borghi comunicó en sus redes sociales que ya estaba grabando su participación en el programa de televisión, en este contexto detalló cómo la trata el nuevo equipo y lo que sabe sobre el futuro de Kaminski en el canal de televisión.

“No estoy tan al tanto, sé que va a seguir ligado al programa de otra manera, cosa que me parece muy bien, pero ahí las decisiones no las puedo tomar yo”, comentó sobre el trabajo del ex conductor.

En este contexto, la argentina reflexionó sobre su colega. "Ojalá siga trabajando. Creo que para nadie es bueno estar sin pega, así que ojalá siga con nosotros", indicó.

Por otra parte, sobre el equipo al que se acaba de unir, Borghi mencionó: "Todo el mundo y todos los que están acá, delante y detrás de cámara, es un placer estar trabajando con ellos. Me he sentido muy a gusto”.