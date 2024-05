Vanesa Borghi descartó cálculos renales y reveló el malestar que la aqueja - Chilevisión

"Trato de que esta sensación no me domine, pero de todas formas está presente", confesó la modelo argentina sobre el miedo que tiene de que vuelva a perder a otro hijo.

Vanesa Borghi dio a conocer cuál es el verdadero malestar que la viene aquejando desde hace una semana, el que la dejó en urgencias de un centro hospitalario debido al dolor que sentía.

Puesto a que está embarazada, la modelo pasó un gran susto, sin embargo, en ese momento le indicaron que podría tener cálculos renales, los que disolvería su cuerpo por sí solo. No obstante, su diagnóstico terminó siendo otra cosa.

En una reciente entrevista con LUN, la argentina comentó que al parecer no eran cálculos, sino más bien "un cuadro lumbar a partir de que el sacro cambia de posición durante el embarazado", explicó.

Sobre lo mismo dio a conocer que este malestar en la parte baja de su espalda le ocasionó "un fuerte dolor que me imposibilitaba incluso caminar y moverme".

"Ahora estoy mejor, ya que hice de todo para acelerar el proceso, pero no estoy al ciento por ciento, aunque le pongo toda la onda y no he dejado los compromisos de lado", indicó sobre su actual estado de salud.

Además, abrió su corazón para revelar que sigue teniendo miedos en su periodo de gestación luego del fallecimiento de Clara, aun así intenta tomarse las cosas con calma. "Trato de que esta sensación no me domine, pero de todas formas está presente".