Declaran admisible querella de concejal contra alcalde Sichel por presunta adulteración de documentos públicos - Chilevisión

El edil Andrés Argandoña, del Frente Amplio, sostiene que pidió unos documentos y que, tras recibir una querella del jefe comunal, estos finalmente aparecieron el mismo día de la acción judicial.

El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible una querella presentada por el concejal de Ñuñoa, Andrés Argandoña (FA), contra el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel.

El edil lo acusa por los delitos de falsificación de instrumento público, falsificación de datos informáticos y denuncia calumniosa, a raíz de presuntas irregularidades con la entrega de actas de evaluación tras los resultados de unos fondos concursables.

El origen de la acción judicial se remonta a fines de octubre, cuando el edil advirtió que el Concejo no recibió las actas de evaluación de los fondos por $250 millones a organizaciones sociales, aún cuando fueron solicitadas en reiteradas ocasiones.

Según el integrante del concejo, la "única respuesta que obtuvimos a nuestras reiteradas solicitudes fue un link que llevaba a una planilla Excel donde se enumeraban las organizaciones seleccionadas, pero no las actas".

En respuesta, Sichel anunció en una sesión del Concejo Municipal que presentó una querella en contra de Argandoña por injurias, acusándolo de mentir con que las actas no aparecían en el sitio web, pues mencionó que estaban disponibles desde octubre.

Concejal explica querella contra alcalde Sichel

Tras la querella del jefe comunal, asegura Argandoña, volvieron a revisar el link en cuestión y "aparecieron actas y respaldos que antes no estaban". "Fue una sorpresa absoluta", comentó.

"Habíamos revisado esos mismos archivos, no solo yo sino todos los concejales y organizaciones sociales. Incluso llegamos a dudar y pensar que tal vez habíamos pasado por alto la información", precisó.

Tras ello, contó que analizó la situación con los abogados y "nos percatamos de que los metadatos de la página habían sido modificados el mismo día de la querella del alcalde, así como también las actas habían sido creadas en esa fecha".

“Por este motivo estoy presentando esta querella en contra del alcalde, por una denuncia calumniosa y contra todos quienes resulten responsables por falsificación de documentos públicos y por falsificación de datos informáticos”, resaltó.

Sichel tras querella: "Una estrategia más de defensa"

Alejandra Valle, concejala de Ñuñoa, consideró grave que el alcalde "esté amenazando a los concejales con querellas personales de derecho privado".

“Estas son cosas que nosotros hacemos porque son las platas de la comuna que van a las organizaciones sociales y que tienen que ser fiscalizadas y que tienen que demostrar transparencia y eso es lo que no hemos visto hasta ahora”, añadió.

Por su parte, el jefe comunal escribió en redes sociales que las acciones del Frente Amplio son "solo una forma de defenderse frente a las injurias que presentó; una estrategia más de defensa".