 VIDEO | Denuncian acto de “discriminación” contra pareja lésbica en servicentro: Todo fue grabado - Chilevisión
Minuto a minuto
Video | Así fue la llegada de la ex primera dama, Marta Larraechea al hospital de San Antonio Artista Urbano quedó en prisión tras ser acusado de drogar, violar y grabar a adolescentes en Iquique Por complicaciones de salud: Reportan que la exprimera dama Marta Larraechea fue ingresada a urgencias en San Antonio Inició el juicio por brutal femicidio frustrado en 2024: Hombre lanzó a su esposa al vacío Tragedia de Pitrufquén: Fiscalía revela nuevos detalles del conductor de bus que chocó en Ruta 5
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
04/02/2026 16:28

VIDEO | Denuncian acto de “discriminación” contra pareja lésbica en servicentro: Todo fue grabado

Según el Movilh, todo ocurrió el domingo cuando las mujeres se besaron en el recinto y un trabajador las increpó. Desde la empresa señalan que este comportamiento no representa "sus valores y lo rechazamos de forma categórica".

Publicado por CHV Noticias

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) expuso este miércoles que una pareja lésbica habría sido increpada por el trabajador de una gasolinera en Providencia.

Según detalló la organización, los hechos ocurrieron la tarde del pasado domingo 1 de febrero en un servicentro, cuando las mujeres se besaron mientras esperaban un vehículo solicitado por una aplicación móvil.

En un video compartido por Movilh, se observa a una transeúnte defendiendo a la pareja. “Háganlo en privado, hay niños chicos ahí”, dice el hombre en el registro.

Javiera Zúñiga, vocera de Movilh, señaló que "este injusto atropello que humilla a una pareja está solo motivado por discriminación contra la expresión de afecto entre dos mujeres".

Además, la representante aseguró que lo ocurrido "vulnera a todas luces la Ley Zamudio" y exigió a la empresa "sanciones inmediatas, así como disculpas públicas para las afectadas".

Empresa respondió a denuncia de Movilh

Luego de la denuncia de Movilh, la empresa respondió a través de un mensaje en su cuenta de X.

"Este comportamiento no representa los valores de Copec y lo rechazamos de forma categórica. Hemos reforzado nuestros protocolos de acción para evitar que situaciones como estas se repitan", dijo la compañía.

"En Copec promovemos la tolerancia, el respeto y la dignidad de todas las personas, sin ningún tipo de discriminación", cerró.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Atención mujeres dueñas de casa: Este es el único requisito para acceder al Bono de Protección por 24 meses seguidos

Lo último

Lo más visto

“Me costó decidirlo”: Cony Capelli reapareció en Fiebre de Baile y contó su verdad tras renuncia

En el penúltimo capítulo de la temporada, la exparticipante volvió al estudio para leer una carta de despedida tras abandonar la competencia. "Fue un acto de amor propio", confesó.

04/02/2026

Tragedia en Pitrufquén: Fatal choque entre bus interurbano y camión dejó 2 fallecidos en Ruta 5 Sur

El siniestro ocurrió en el kilómetro 701, donde un camión que trasladaba alevines se encontraba detenido en la vía, por lo que fue impactado en su parte posterior por un bus de la empresa Turbus.

04/02/2026

“Solo para entendidos”: La frase de Skar Labra que incomodó a Vasco y le costó una dura evaluación

La bailarina quedó complicada tras un comentario que hizo en relación a la innovadora propuesta escénica que presentó, la que no fue bien entendida por parte del jurado.

04/02/2026

Por varias horas: Anuncian cortes de luz en 9 comunas de la Región Metropolitana

Las comunas afectadas son Conchalí, Independencia, Las Condes, Maipú, Ñuñoa, La Reina, Macul, Santiago y San Ramón. 

03/02/2026