VIDEO | Denuncian acto de “discriminación” contra pareja lésbica en servicentro: Todo fue grabado - Chilevisión

Según el Movilh, todo ocurrió el domingo cuando las mujeres se besaron en el recinto y un trabajador las increpó. Desde la empresa señalan que este comportamiento no representa "sus valores y lo rechazamos de forma categórica".

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) expuso este miércoles que una pareja lésbica habría sido increpada por el trabajador de una gasolinera en Providencia.

Según detalló la organización, los hechos ocurrieron la tarde del pasado domingo 1 de febrero en un servicentro, cuando las mujeres se besaron mientras esperaban un vehículo solicitado por una aplicación móvil.

En un video compartido por Movilh, se observa a una transeúnte defendiendo a la pareja. “Háganlo en privado, hay niños chicos ahí”, dice el hombre en el registro.

Javiera Zúñiga, vocera de Movilh, señaló que "este injusto atropello que humilla a una pareja está solo motivado por discriminación contra la expresión de afecto entre dos mujeres".

Además, la representante aseguró que lo ocurrido "vulnera a todas luces la Ley Zamudio" y exigió a la empresa "sanciones inmediatas, así como disculpas públicas para las afectadas".

Empresa respondió a denuncia de Movilh

Luego de la denuncia de Movilh, la empresa respondió a través de un mensaje en su cuenta de X.

"Este comportamiento no representa los valores de Copec y lo rechazamos de forma categórica. Hemos reforzado nuestros protocolos de acción para evitar que situaciones como estas se repitan", dijo la compañía.

"En Copec promovemos la tolerancia, el respeto y la dignidad de todas las personas, sin ningún tipo de discriminación", cerró.