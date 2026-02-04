 “Hay que hacerse respetar”: Maly Jorquiera rompió en llanto tras hablar de su hijo y la separación con Sergio Freire - Chilevisión
04/02/2026 17:49

“Hay que hacerse respetar”: Maly Jorquiera rompió en llanto tras hablar de su hijo y la separación con Sergio Freire

La comediante admitió que la exposición mediática de su quiebre sentimental con Sergio Freire hizo que el proceso fuese doloroso y tuvo "un costo muy alto".

Publicado por CHV Noticias

Este martes, Maly Jorquiera se sinceró sobre las consecuencias que trajo la exposición de su separación con Sergio Freire y rompió en llanto al hablar de su hijo en común, Lucas.

La humorista se sinceró sobre cómo desea que su hijo crezca y quién espera que sea cuando llegue a su etapa de adultez, por lo que también entregó detalles sobre su método de crianza.

¿Qué dijo Maly Jorquiera?

Maly Jorquera estuvo presente en el último capítulo del podcast "Ojo y Vanguardia", donde señaló entre lágrimas: "La versión que me gustaría de Lucas... haberle transmitido que siempre hay que hacerse respetar y poner los límites y el autocuidado".

En esa misma línea, agregó: "Eso me gustaría, que siempre se hiciera respetar, que no haga nada que no quiere hacer, excepto trabajar, sí".

"Pero en cuanto a los temas personales, que aprenda a poner límites, a respetarse primero él. Yo creo que es lo que nos cuesta mucho a los adultos, nos olvidamos de eso", se sinceró Jorquera, quien admitió ser una madre "superaprensiva por dentro, no por fuera, porque es difícil la vida, pero yo suelto". 

La actriz también habló de la fama y las consecuencias que trajo su separación con Sergio Freire: "El último tiempo, la exposición de mi vida privada ha sido muy dolorosa, muy doloroso y es un costo muy alto. Eso sí lo cambiaría, pero no lo puedo cambiar, así que tengo que aceptarlo".

Finalmente, Jorquera admitió: "Eso yo no lo vi. No vi venir que yo era tan pública, no cachaba".

