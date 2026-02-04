 "No vengas a Chile": Turista "gringo" critica duramente playas nacionales y las comparó con EEUU - Chilevisión
04/02/2026 18:42

"No vengas a Chile": Turista "gringo" critica duramente playas nacionales y las comparó con EEUU

El influencer estadounidense criticó las playas y llamó a no viajar al país. "Estoy teniendo problemas para clasificar la cultura de Chile", confesó.

Publicado por CHV Noticias

Un creador de contenido de Instagram que viaja por distintos países y publica sus impresiones sobre ellos, visitó Chile. El usuario que se hace llamar "Passport (Pasaporte) Papi" compartió su opinión respecto a las playas del país.

El turista de nacionalidad estadounidense subió un video mientras visitaba Viña del Mar y lo primero que le sorprendió fue que "el agua luce azul aquí, lo que me sorprende porque el Pacífico en general no es tan azul". 

"Estoy teniendo problemas para clasificar la cultura de Chile, creo que es muy comercializado y similar a EEUU. Tienen todo lo que tenemos y no hay cualidades que lo distingan. No como en Argentina o Perú, incluso Bolivia", criticó duramente.

Además, el influencer comparó a los países vecinos: "Creo que Argentina tiene una cultura mucho más exótica para alguien proveniente de Estados Unidos, con edificios y gente europea".

Así, se dirigió a sus seguidores "gringos": "Yo creo que no deberían venir al cono sur por las playas. Si vienes de Norteamérica, no vengas a Chile por las playas porque tenemos muchas mejores y más cercanas. Tenemos el Caribe y Centroamérica".

"No nos interesa tu opinión ni que nos compares", comentó un usuario chileno. 

