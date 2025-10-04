“Te mereces...”: Maly Jorquiera causó revuelo tras mensaje de cumpleaños a Sergio Freire - Chilevisión

La comediante celebró el cumpleaños de Freire con el hijo que ambos tienen común y escribió un polémico mensaje con el que tuvo que desactivar los comentarios.

Maly Jorquiera sorprendió a sus seguidores en redes sociales este viernes tras dedicar un cariñoso mensaje a Sergio Freire por su cumpleaños número 45.

Jorquiera confirmó en diciembre de 2024 el quiebre de su matrimonio con el humorista a raíz de una infidelidad por parte de él, pero desde aquel entonces han mantenido una relación cercana y respetuosa, por el hijo que tienen en común.

¿Qué dijo Maly Jorquiera a Sergio Freire?

"Antes que termine este día: Muy feliz cumpleaños al mejor amigo, comediante, colega y papá", expresó Maly a través de su cuenta de Instagram.

En esa misma línea, agregó: "¡Te amamos, Sergio Freire! ¡Que tengas una hermosa y linda vida! ¡Gracias por tanto! Te mereces todo lo mejor del mundo. Felices 45 años".

La comediante acompañó la publicación con una fotografía de Sergio en compañía del hijo que tienen en común, quienes posaron a la cámara sosteniendo una torta de piña.

El mensaje causó tanto revuelo que Maly decidió desactivar los comentarios en la red social, pero superó los 19 mil me gusta y fue compartida más de 1.300 veces.

Revisa la publicación de Instagram: