“La perso del otro”: Maly Jorquiera recibe serie de críticas tras celebración junto a Sergio Freire - Chilevisión

Maly Jorquiera sorprendió a sus seguidores al compartir en redes sociales una serie de fotos de su celebración de Fiestas Patrias, donde un detalle no pasó desapercibido: La presencia de Sergio Freire.

Cabe recordar que hace algunos meses se reveló que el humorista había sido infiel con una seguidora.

Pese a mostrar imágenes en las que aparecía junto a Freire, la comediante acompañó el registro con el hashtag #separadosdesdeelamor.

Aun así, la publicación generó controversia y varios de sus seguidores manifestaron su descontento en los comentarios.

"Felices fiestas para todos menos para uno", "La peeerso del otro!!", "Miramos, pero no juzgamos", fueron algunos de los comentarios que recibió.

Mira la publicación a continuación: