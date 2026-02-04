"Me ha hecho sufrir": Cata Days se quiebra al recibir nota de Raquel Argandoña en su último baile antes de la gran final - Chilevisión

La última presentación de la participante tuvo como particularidad la evaluación Argandoña.

Catalina Díaz, mejor conocida como Cata Days, presentó este martes una performance enérgica y llena de alegría en el reciente capítulo de Fiebre de Baile.

En esta oportunidad los participantes tenían la libertad de escoger su ritmo favorito para armar una coreografía, por la tanto, Cata junto a su bailarín Patricio Lagos bailaron al compás de Walking on Sunshine de Katrina and the Waves.

La nota que impactó a Cata Days

Al momento de llegar a la evaluación del jurado, la influencer confesó a Diana Bolocco que no sentía miedo. "Estoy contenta de estar hoy y lo disfrutamos mucho", comentó.

Las evaluaciones hasta ese momento eran un 8 por parte de los Power Peralta y un 5 de Vasco Moulian, sin embargo, al llegar el turno de la jefa del jurado se notó cierta tensión en el aire.

"No me mires asustada Cata" partió diciendo Raquel Argandoña para proceder a evaluarla. "Ni yo me creo la nota que te voy a poner".

Dicho esto, Raquel evaluó con un nueve la presentación. Inmediantamente Catalina Days reaccionó con emoción, ya que es la nota más alta que ha recibido por parte de Argandoña.

"Con todo respeto Raquel, me ha hecho sufrir", confesó la bailarina a quién se le quebró la voz al recordar la ansiedad que le daba al llegar a la evaluación de la jurado.

Ve el momento completo acá: