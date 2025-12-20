Asalto en Colina: Seis delincuentes armados maniataron a víctimas y cometieron abuso sexual - Chilevisión

Un asalto se registró durante la madrugada de este sábado en la comuna de Colina, luego de que un grupo de seis delincuentes armados irrumpiera en un domicilio particular, donde robaron diversas especies, maniataron a las víctimas y cometieron un abuso sexual.

Según indicó el capitán Héctor Casanova oficial de ronda prefectura Santiago Norte, el hecho ocurrió cerca de la medianoche, mientras que el procedimiento policial se activó alrededor de las 00:30 horas, tras un llamado al teléfono del cuadrante que alertó a Carabineros sobre el robo en curso.

Antecedentes del hecho

Al llegar al lugar, personal policial se entrevistó con una de las víctimas, un hombre de 63 años, quien relató que seis individuos con el rostro cubierto y portando armas de fuego ingresaron al inmueble tras forzar el portón perimetral y la puerta principal. Según los antecedentes, los delincuentes se desplazaban en un Toyota Yaris rojo.

Durante el asalto, los individuos maniataron a una mujer chilena de 70 años mientras revisaban el domicilio en busca de objetos de valor. En ese proceso, sustrajeron dinero en efectivo y documentación personal y bancaria.

Posteriormente, los delincuentes subieron al segundo piso del inmueble, donde una tercera víctima fue agredida sexualmente por parte de los delincuentes.

Antes de huir, los antisociales forzaron una caja fuerte, desde la cual robaron tres armas de fuego debidamente inscritas:

Una pistola Glock 19 calibre 9 mm , con tres cargadores y cerca de 800 cartuchos ,

Una escopeta Huglux calibre 12 con 25 municiones,

Un rifle Smith & Wesson MP15-22 calibre .22, con 150 cartuchos.

El armamento estaba registrado a nombre del hijo de las víctimas, de 31 años, quien no se encontraba en el domicilio al momento del delito. El avalúo total de lo sustraído fue estimado en 9 millones de pesos, activándose de inmediato los encargos policiales por las armas robadas.

La víctima del abuso sexual fue trasladada hasta el SAR de Colina para la constatación de lesiones. Además, se confirmó que la vivienda cuenta con cámaras de televigilancia operativas, tanto al interior como en el exterior, cuyos registros serán clave para la investigación.

Por instrucción del fiscal Javier Mayer Lacalle, la indagatoria quedó a cargo de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) Sur de la PDI, que realiza diligencias como empadronamiento de testigos, levantamiento de registros audiovisuales y peritajes en el sitio del suceso, con el objetivo de identificar y detener a los responsables.