Doble homicidio en cité de Santiago: Víctimas estaban maniatadas y con impactos balísticos - Chilevisión

Fiscalía ECOH y la PDI investigan el hallazgo de dos personas fallecidas al interior de una habitación en el sector del Barrio 10 de Julio.

La Fiscalía ECOH y la PDI se encuentran investigando un doble homicidio ocurrido al interior de un cité en la comuna de Santiago, luego del hallazgo de dos personas muertas durante las últimas horas.

El hecho fue reportado en calle Emiliano Figueroa, en las cercanías del Barrio 10 de Julio, donde personal policial llegó tras una alerta por la presencia de personas sin vida.

En el lugar, los detectives encontraron a dos víctimas al interior de una habitación, ambas con lesiones atribuibles a la intervención de terceros.

Por instrucción del Ministerio Público, la investigación quedó a cargo de la Brigada de Homicidios Centro Norte de la PDI, en coordinación con el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía Metropolitana.

Antecedentes del hecho

Según los primeros antecedentes, los cuerpos estaban amarrados y presentaban impactos balísticos en la cabeza, lo que da cuenta de la gravedad del ataque. De manera preliminar, se indicó que las víctimas serían personas extranjeras, aunque sus identidades aún no han sido confirmadas oficialmente.

En paralelo, la policía continúa realizando diligencias en el sector y espera entrevistar a vecinos o eventuales testigos que puedan aportar antecedentes para esclarecer la dinámica del crimen y dar con los responsables.