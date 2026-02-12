 Habla mamá de Yamila Reyna tras quiebre con Américo: “Sólo yo sé lo rota a pedazos que estás” - Chilevisión
12/02/2026 22:00

Habla mamá de Yamila Reyna tras quiebre con Américo: “Sólo yo sé lo rota a pedazos que estás”

A través de un escueto mensaje, Patricia González, madre de la actriz, reaccionó al único mensaje publicado por su hija tras darse a conocer la separación.

Publicado por CHV Noticias

Patricia González, madre de Yamila Reyna, entregó total apoyo a su hija tras el quiebre con Américo.

En las últimas horas se han dado a conocer varios detalles de la separación de la pareja, luego de que ambos compartieran en un festival en Empedrado, en la región del Maule.

Los anunciados planes de boda fueron reemplazados por una denuncia que habría interpuesto la actriz por violencia intrafamiliar (VIF) en contra del cantante.

A través de Instagram, González reaccionó a una reciente publicación de la comediante: "Hija de mi alma, solo yo sé lo que sientes y lo rota a pedazos que estás por dentro, pero tú sabes que mami te cuida".

Yamila Reyna confirmó separación con Américo

El mensaje de la mamá de Yamila fue en respuesta de la única declaración de la actriz tras la ruptura amorosa.

Por medio de la misma red social, Reyna afirmó: "Lo único que diré sobre todo lo que está circulando es lo siguiente: Por mi integridad física, mental y emocional, decidí priorizarme".

"Separarse amando es un paso muy doloroso y espero respeten este momento. Muchas veces ser valiente significa tomar decisiones que duelen, pero son necesarias para sanar y crecer", cerró.

Cabe mencionar que, según ha trascendido en la prensa, la ahora expareja protagonizó dos fuertes discusiones el pasado fin de semana.

Una de ellas ocurrió en un hostal, donde incluso habría llegado hasta Carabineros. Luego, ocurrió otra escena en un servicentro de vuelta a Santiago.

Respecto a este último, la periodista Cecilia Gutiérrez reportó que hubo "gritos, codazos y que Américo le rompió el celular a Yamila".

