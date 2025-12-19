 Formalizan a 47 gendarmes de red de corrupción: Nueve agrupaciones criminales pagaban a funcionarios - Chilevisión
19/12/2025 22:00

Formalizan a 47 gendarmes de red de corrupción: Nueve agrupaciones criminales pagaban a funcionarios

Nueve organizaciones criminales distintas componían la red de corrupción al interior de Gendarmería, los que cobraban hasta un millón de pesos por ingresar artículos prohibidos a distintas cárceles en Santiago, o directamente hacer pasar a extranjeros indocumentados que no estaban enrolados en el sistema penitenciario. La Fiscalía Occidente formalizó a 71 personas, entre ellos 47 gendarmes por delitos de asociación criminal, lavado de dinero, cohecho, soborno e infracciones patrimoniales, en una audiencia que se suspendió para continuar este sábado, pero que por la gran cantidad de imputados y antecedentes podría durar hasta el martes de la próxima semana

