Investigan “ejecución” en vía pública en Peñalolén: Lo que se sabe de la víctima amarrada y baleada - Chilevisión

19/12/2025 16:33

Investigan “ejecución” en vía pública en Peñalolén: Lo que se sabe de la víctima amarrada y baleada

Funcionarios policiales informaron que la víctima sería un hombre de entre 30 y 35 años, con identidad desconocida, pero que sería de nacionalidad extranjera.

Nuevos antecedentes se han dado a conocer sobre el cadáver encontrado la madrugada de este viernes en el sector de Diagonal Las Torres, en cercanías de la entrada del parque Quebrada de Macul, en la comuna de Peñalolén.

Se trata del hallazgo de un cuerpo que presentó impactos balísticos y sus extremidades atadas en plena vía pública, el cual fue divisado por dos mujeres que circulaban a bordo de un vehículo por el lugar.

Una vez decidieron detener el automóvil, constataron de que se trataba de una persona maniatada de pies y manos, por lo que dieron aviso inmediato a funcionarios de Carabineros.

Investigan presunta ejecución en Peñalolén

Según informaron funcionarios de la PDI, la víctima tenía impactos de bala y, además, se encontró evidencia balística en el sector, lo que sugiere una presunta ejecución. 

"Presentaba amarras en sus manos, estamos estableciendo si fue traslado al lugar ya fallecido o aquí se le dio muerte. Una vez tengamos estos antecedentes vamos a poder dirigir diligencias investigativas", dijeron desde Fiscalía.

Además, agregaron que se encontraron "casquillos, al parecer, de 9mm". "Presenta un impacto balístico en la zona perital que dice relación con la evidencia incautada. La dinámica de estos hechos acontece de forma constante, se busca un lugar que no sea de mucho acceso".

Víctima tendría entre 30 y 35 años

Por otra parte el mayor Nicolás Sepúlveda señaló que se trató de "un procedimiento por un hallazgo de cadáver, el cual se mantiene con sus extremidades atadas, tanto las superiores como las inferiores, así como mantiene evidencia de impacto balístico en su cuerpo".

En ese contexto, afirmó que "por el momento mantenemos evidencia balística, la cual se mantiene aislada para que pueda ser tratada y pueda ser manipulada por los peritos especializados".

La policía advirtió que la víctima se trataría de un hombre de entre 30 y 35 años, con identidad desconocida, pero que sería de nacionalidad extranjera. La PDI quedó a cargo de las diligencias junto a la Fiscalía ECOH.

