Revelan cómo joven desaparecida logró alertar en plena cordillera que estaba perdida en Farellones - Chilevisión

Pugna entre oposición y oficialismo: Critican norma que restringe despidos de funcionarios públicos "Un milagro": Las decisiones que salvaron la vida de joven que pasó dos días desaparecida en Farellones
19/12/2025 19:02

Nuevos antecedentes se han conocido sobre la mujer cuyo rastro se perdió tras ir de expedición en la localidad cordillerana de Farellones, en la región Metropolitana. Daniela Sáez fue de trekking con un amigo y, por motivos de cansancio, él decidió regresar al sector de La Parva, mientras que ella continuó su camino. Tras presentar compliaciones, logró enviar un mensaje de texto haciendo énfasis en que se encontraba perdida, siendo esta la única pista que dio a sus amigos y familiares sobre su paradero.

