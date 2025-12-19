 Conciertos gratuitos: Orquesta inclusiva Música Ensamble se presentará en San Antonio y Valparaíso - Chilevisión
Minuto a minuto
Pugna entre oposición y oficialismo: Critican norma que restringe despidos de funcionarios públicos “Un milagro”: Las decisiones que salvaron la vida de joven que pasó dos días desaparecida en Farellones Operación Apocalipsis: Estas son las pruebas que permitieron desbaratar red de corrupción en Gendarmería ACTUALIZACIÓN | Corrigen al alza magnitud del sismo que sacudió al norte del país Corrupción en Gendarmería: Fiscalía solicita prisión preventiva para 62 imputados
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
19/12/2025 18:03

Conciertos gratuitos: Orquesta inclusiva Música Ensamble se presentará en San Antonio y Valparaíso

Su presentación, centrada en repertorio chileno, cruza memoria, identidad cultural y excelencia artística, desde una inclusión entendida como derecho y no como gesto simbólico. Revisa aquí sus últimos conciertos del año.

Publicado por Sebastián Leyton Ojeda

Con más de ocho años de trayectoria, la agrupación Música Ensamble destacó a principios de diciembre al ofrecer una presentación en la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad en el Palacio de La Moneda.

Su presentación, centrada en repertorio chileno, se transformó en uno de los momentos más destacados de la jornada al cruzar memoria, identidad cultural y excelencia artística, desde una inclusión entendida como derecho y no como gesto simbólico.

Tras su presentación en La Moneda, la orquesta continuará diciembre con dos nuevos conciertos abiertos a la comunidad, todos junto a la Orquesta de Cámara Fiamma: el viernes 19 en el Centro Cultural San Antonio, y el sábado 27 en la Ex Cárcel de Valparaíso.

Conciertos con entrada liberada en San Antonio y Valparaíso

La agrupación aborda obras de referentes como Los Jaivas, Congreso, Violeta Parra, Inti-Illimani y Víctor Jara, consolidando una mirada que combina excelencia artística, identidad cultural y una propuesta de inclusión real, no simbólica.

A continuación, las coordenadas para los últimos dos recitales del año de la agrupación Música Ensamble:

      • Parque Cultural de Valparaíso – Ex Cárcel: Sábado 27 de diciembre, desde las 18:30 horas, con entrada liberada.
      • Centro Cultural San Antonio: Viernes 19 de diciembre: 

La historia de la agrupación Música Ensamble

Música Ensamble está compuesta por 11 integrantes y es dirigida por Jessica Lehner, con dirección musical de Nicolás Kodan, junto a un equipo de músicos que dan vida a una experiencia escénica colectiva, diversa y profesional.

Los músicos son Cristian Villalón (marimba), Juan Olivares (metalófono tenor), Johans Tripañan (batería), Sol Morales (voz y guitarra acústica), Camila Pastén (bombo legüero), Javier Quiroz (percusión), Martín Cruz (guitarra eléctrica), Jorge Herrera (flauta traversa y quena) y Simón Hernández (teclado).

Durante este año, el proyecto contó por primera vez con el apoyo del Fondo de Asignación Directa Línea 3 del Gobierno Regional de Valparaíso, respaldo que ha permitido fortalecer su circulación y visibilizar el impacto artístico, social y cultural construido a lo largo de años de trabajo sostenido.

Su propuesta, dicen desde la agrupación, rompe con la idea de que las personas con discapacidad solo pueden acceder a labores de baja responsabilidad, ofreciendo formación musical, trabajo colaborativo y profesionalización artística.

El concierto en Valparaíso, agregan, marcará un hito en su historia, ya que será la primera vez que Música Ensamble se presente en un formato sinfónico junto a una orquesta de cámara. Para seguir las actividades y nuevas fechas puedes visitar su Instagram en @musicaensamble.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Anótate en la lista: Comenzó el proceso de solicitud de vacantes en admisión escolar 2026

Lo último

Lo más visto

ACTUALIZACIÓN | Corrigen al alza magnitud del sismo que sacudió al norte del país

De acuerdo al Centro Sismológico de la Universidad de Chile, el movimiento se produjo a las 17:30 horas.

20/12/2025

VIDEO | “Un cobarde...”: Viralizan agresión contra diputado Meza tras dichos sobre 40 horas

El parlamentario del Partido Republicano fue abordado por un individuo en un centro comercial, hecho que quedó registrado en video y que ocurrió en medio de la polémica por sus dichos sobre la Ley de 40 Horas.

20/12/2025

Claudia Conserva anuncia nuevo proyecto tras cita con Pollo Valdivia: “Espero terminar pronto”

La animadora compartió una foto junto a Juan Carlos “Pollo” Valdivia y expresó su gratitud por la vida, la salud y el amor, además de adelantar un nuevo proyecto personal enfocado en entregar apoyo y esperanza a otras personas.

20/12/2025

De Bill Clinton a Michael Jackson: Las nuevas fotografías reveladas del caso de Jeffrey Epstein

Desde el Departamento de Justicia estadounidense adelantaron que se liberarán otros miles de archivos en las próximas semanas.

20/12/2025