 Alexis Sánchez protagoniza particular “desafío” con periodista: Escena ya es viral - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

Alexis Sánchez protagoniza particular “desafío” con periodista: Escena ya es viral

Maravilla volvió a demostrar que está muy feliz en su regreso a España, donde se ha convertido en pieza fundamental para el cuadro de Andalucía.

Miércoles 15 de octubre de 2025 | 15:05

Alexis Sánchez goza de su gran momento en el Sevilla, club que le permitió tener un verdadero renacer a pesar de los cuestionamientos de su fichaje.

Maravilla demuestra su alegría por estar en el Nervionense cada vez que puede, tal como se dio este miércoles al protagonizar un "cruce" con un periodista.

Todo ocurrió en el entrenamiento del conjunto español, donde Maravilla le pidió a un reportero que le lanzara una pelota que estaba a un costado de una de las canchas.

El pase no tuvo la mejor dirección, lo que fue aprovechado por el delantero chileno que abrió los brazos y dijo entre risas: "Viste que no es fácil".

El comunicador entendió que todo se trataba de un comentario simpático y respondió: "Tienes que moverte, un poquito de desmarque. El fútbol quieto no, jaja".

Mira el video acá

Los números de Alexis Sánchez en el Sevilla

Tras arribar al Sevilla en el cierre del mercado de pases, Alexis Sánchez ha jugado en el cuadro de Andalucía un total de cinco partidos en los que marcó 2 goles.

En esos cotejos, el tocopillano ha sido titular en dos oportunidades.

Publicidad
Publicidad
Publicidad

RELACIONADOS

01:09

Chile lo da vuelta en el último minuto con autogol de Lazo tras gran jugada de Gutiérrez

Emitido el 31/12/1969

Chile vs Perú: Revive las reacciones al partido amistoso de La Roja

Los jugadores de Chile que se robaron las miradas de hinchas en triunfo ante Perú
06:23

Chile vs Perú | Goles, resumen y compacto del partido

Emitido el 31/12/1969
Publicidad
Publicidad