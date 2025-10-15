Alexis Sánchez protagoniza particular “desafío” con periodista: Escena ya es viral - Chilevisión

Alexis Sánchez goza de su gran momento en el Sevilla, club que le permitió tener un verdadero renacer a pesar de los cuestionamientos de su fichaje.

Maravilla demuestra su alegría por estar en el Nervionense cada vez que puede, tal como se dio este miércoles al protagonizar un "cruce" con un periodista.

Todo ocurrió en el entrenamiento del conjunto español, donde Maravilla le pidió a un reportero que le lanzara una pelota que estaba a un costado de una de las canchas.

El pase no tuvo la mejor dirección, lo que fue aprovechado por el delantero chileno que abrió los brazos y dijo entre risas: "Viste que no es fácil".

El comunicador entendió que todo se trataba de un comentario simpático y respondió: "Tienes que moverte, un poquito de desmarque. El fútbol quieto no, jaja".

Mira el video acá

😂 Alexis Sánchez le pide a un periodista que le pase el balón y le exige que se la pase al pie.



😁 Máxima felicidad del chileno en el Sevilla.



📹 @GonzaloTortosa pic.twitter.com/iJrKpRMc7y — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 15, 2025

Los números de Alexis Sánchez en el Sevilla

Tras arribar al Sevilla en el cierre del mercado de pases, Alexis Sánchez ha jugado en el cuadro de Andalucía un total de cinco partidos en los que marcó 2 goles.

En esos cotejos, el tocopillano ha sido titular en dos oportunidades.