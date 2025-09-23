Huella imborrable: El tremendo reconocimiento del Barcelona a Alexis Sánchez tras llegar al Sevilla - Chilevisión

Alexis Sánchez ha tenido un verdadero renacer en el Sevilla, club al que arribó esta temporada y en la que ya se lució con un gol y una asistencia en sus primeros dos partidos.

El delantero dejó atrás su tormentoso paso por el Udinese, donde no pudo tener continuidad debido a las lesiones y a que no era del agrado del entrenador.

Tras volver a España, el tocopillano fue reconocido nada menos que por el Barcelona, su ex club en el que dejó una importante huella.

Barcelona felicita a Alexis por volver al fútbol español

En sus redes sociales, Maravilla sorprendió al publicar una carta del cuadro Blaugrana firmada por el presidente Joan Laporta, la que está "en nombre de la Junta Directiva".

En la misiva, el dirigente le manifestó la "más sincera felicitación por tu reciente incorporación al Sevilla Fútbol Club".

Asimismo, aprovecho esta oportunidad para desearte todo tipo de éxitos en esta nueva etapa. Recibe un fuerte abrazo", añadieron.

Sánchez jugó un total de 142 encuentros oficiales con el Barcelona entre 2011 y 2014, brillando con 47 goles y ganando un total de seis títulos.

