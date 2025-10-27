Sevilla confirma lesión de Alexis Sánchez: El tiempo que estará de baja y cuándo podría volver - Chilevisión

Alexis Sánchez recibió su primera mala noticia desde su llegada al Sevilla. El chileno se lesionó tras la derrota 2-1 ante la Real Sociedad el último fin de semana, donde fue reemplazado a los 52 minutos.

Luego de afirmarse como pieza importante en el Nervionense, Maravilla nuevamente está siendo víctima de problemas musculares y estará ausente un tiempo importante en las canchas.

En su sitio web, el elenco de Andalucía confirmó que el tocopillanó sufrió "una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho y queda pendiente de evolución".

¿Cuánto tiempo estará Alexis Sánchez fuera de las canchas?

Si bien el cuerpo médico del club no detalló el tiempo en que estará en recuperación, la prensa local aseguró que su baja será por cinco o siete semanas.

Con esto, Sánchez apostaría a regresar al clásico ante el Real Betis de Manuel Pellegrini programado para el 30 de noviembre.

La otra opción es que el delantero de 36 años vuelva en el choque frente al Real Madrid del 21 de diciembre, el que será el último del 2025.

Actualmente, el Sevilla ocupa el puesto 11° en la tabla de posiciones de la liga española, logrando 13 puntos en las primeras 10° fechas.