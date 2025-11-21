Sorprende a todos: Alexis Sánchez entrega positiva noticia y el Sevilla lo celebra - Chilevisión

Muy buenas noticias entregó Alexis Sánchez este viernes. El tocopillano parece haber dejado atrás su lesión y se reincoporó a los entrenamientos del Sevilla.

La cuenta oficial del club español dio a conocer que Maravilla se sumó al grupo, al igual que otros tres jugadores que están a las órdenes del DT Matías Almeyda.

El delantero chileno se vio afectado al sufrir una lesión en el bíceps femoral, la que se dio en pleno buen momento con el Nervionense.

Sin embargo, el ariete de 36 años aprovechó el receso por la fecha FIFA y aceleró en su recuperación, la que en principio se esperaba para diciembre.

Alexis Sánchez pone la mira en el clásico ante el Betis

Con esto, todo apunta a que Alexis reaparecería en el gran clásico de Andalucía ante el Real Betis de Manuel Pellegrini, programado para el domingo 30 de noviembre.

Sin embargo, no se descarta que el estratega lo convoque para el choque frente al español de este lunes 24.

En lo que va de la temporada 2025-2026, el goleador histórico de La Roja ha disputado un total de 7 partidos (3 como titular) en los que anotó 2 tantos.