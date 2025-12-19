En Miami y con visitas: Sergio Jadue contrae matrimonio a 10 años de dejar Chile - Chilevisión

A la espera de conocer su condena por el FIFA Gate, Sergio Jadue sorprendió al contraer matrimonio en Miami, Estados Unidos.

El ex presidente de la ANFP aprovechó su estadía en el país norteamericano para dar el sí, situación que se dio a diez años de dejar el país.

A fines del 2015, el ex líder del organismo con sede en Quilín salió de Chile tras conocerse diversos casos de corrupción en el fútbol, siendo uno de los testigos protegidos.

Sergio Jadue se casa con empresaria

Según consignó La Tercera, Jadue se casó con Karen Reinoso, empresaria oriunda de La Calera a la que conoció hace algún tiempo.

La ceremonia contó con diversos invitados, entre los cuales estaban visitas que viajaron desde el territorio nacional para acompañarlos.

El ex dirigente dio este paso en su vida en medio de su reaparición pública. Por ejemplo, este año criticó el desempeño de Chile en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Además, recordó el décimo aniversario de la obtención de la primera Copa América, asegurando que la cita continental "se hizo para ganarla".