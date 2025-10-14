Tragedia en Avellaneda: Conmebol entrega tajante postura tras apelaciones de la U e Independiente - Chilevisión

A casi dos meses de los serios incidentes en el partido por Copa Sudamericana, la Conmebol rechazó los recursos presentados por Universidad de Chile e Independiente tras ser sancionados.

El choque de vuelta de los octavos de final fue cancelado debido a desmanes en las tribunas, donde hinchas azules fueron brutalmente atacados por parte de la barra del Rojo en el Estadio Libertadores de América.

Según consignó el diario Olé, el organismo decidió mantener los 14 compromisos sin público de sanción, que se resumen en siete en condición de local y siete de visitante para ambos elencos.

Conmebol mantiene castigos a la U e Independiente

De acuerdo al citado medio, el elenco argentino no se quedará quieto y presentará una apelación al TAS (Tribunal de Arbitraje Superior), en Suiza.

La idea es disminuir los castigos y tener un resarcimiento económico en caso de que se determine que su descalificación del torneo estuvo fuera de reglamento, especialmente pensando en el "daño deportivo".

En el caso de la U, los argumentos de que se ejecutaron las medidas de seguridad en los duelo de condición de local no funcionaron, por lo que todavía le queda cumplir 12 encuentros sin la presencia de su fanaticada.

A esta situación se sumó una nueva multa por incumplimientos en el protocolo en la llave contra Alianza Lima, donde el Romántico Viajero fue sancionado con más de 30 mil dólares por una presunta infracción del entrenador Gustavo Álvarez.