La U mira con atención: El millonario sueldo que Perú le ofrecería a Gustavo Álvarez - Chilevisión

Una gran alarma se activó en Universidad de Chile en las últimas horas, luego de que se especulara con la salida del entrenador Gustavo Álvarez.

El estratega ha sido vinculado con la Selección Peruana, quienes estarían muy interesados en contratarlo para hacerse cargo del proceso hacia el Mundial 2030.

De hecho, La Bicolor aparentemente estaría dispuesta a pagar su cláusula de salida para que asuma desde inicios del próximo año.

Perú ofrecería importante salario a Gustavo Álvarez

Según consignó El Mercurio, la escuadra del Rimac le ofrecería a Álvarez un suculento contrato de dos millones de dólares al año.

En caso de aceptar la propuesta, el adiestrador argentino cobraría alrededor de 160 millones de pesos chilenos por mes.

Por ahora, el trasandino sigue enfocado en cerrar el año con la U, donde el principal objetivo es superar las semifinales de la Copa Sudamericana.

En dicha instancia, el Romántico Viajero se enfrentará a Lanús en partidos de ida y vuelta que se disputarán el 23 y 30 de octubre.