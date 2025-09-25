En busca de las semifinales: La U confirmó su formación para el crucial duelo ante Alianza Lima - Chilevisión

Universidad de Chile dio a conocer su formación el para el crucial partido de este jueves contra Alianza Lima, buscando su pasaje a las semifinales de la Copa Sudamericana.

El entrenador de Los Azules, Gustavo Álvarez, confirmó a Nicolás Guerra en el ataque, quien se mantiene en la titularidad.

Además, el adiestrador ratificó al uruguayo Sebastián Rodríguez como acompañante de Charles Aránguiz en el mediocampo.

La formación de la U para enfrentar a Alianza Lima

De esta manera, la alineación de la U es con: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Charles Aránguiz, Rodríguez, Matías Sepúlveda, Javier Altamirano; Lucas Assadi y Guerra.

U. de Chile vs Alianza Lima: Hora y dónde ver el partido

El partido del elenco nacional contra los peruanos comienza a las 21:30 horas de Chile, choque que será transmitido en vivo por DSports y de manera online por la plataforma DGO.