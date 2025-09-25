En busca de las semifinales: La U confirmó su formación para el crucial duelo ante Alianza Lima - Chilevisión

Los Azules van con lo mejor que tienen para el compromiso ante el elenco peruano, el que se disputa sin público en Coquimbo.
Universidad de Chile dio a conocer su formación el para el crucial partido de este jueves contra Alianza Lima, buscando su pasaje a las semifinales de la Copa Sudamericana.
El entrenador de Los Azules, Gustavo Álvarez, confirmó a Nicolás Guerra en el ataque, quien se mantiene en la titularidad.
Además, el adiestrador ratificó al uruguayo Sebastián Rodríguez como acompañante de Charles Aránguiz en el mediocampo.
De esta manera, la alineación de la U es con: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Charles Aránguiz, Rodríguez, Matías Sepúlveda, Javier Altamirano; Lucas Assadi y Guerra.
El partido del elenco nacional contra los peruanos comienza a las 21:30 horas de Chile, choque que será transmitido en vivo por DSports y de manera online por la plataforma DGO.