“De cabro chico…”: Carabinero sorprende a Charles Aránguiz con particular agradecimiento - Chilevisión

Un particular momento ocurrió en la antesala del último partido de Universidad de Chile frente a Palestino, disputado el pasado viernes en el Estadio Municipal de La Cisterna.

En el registro ampliamente difundido, se puede ver que, en la llegada de los azules al estadio, un carabinero se acerca a Charles Aránguiz para darle un particular agradecimiento.

"Siempre te he visto de cabro chico", le indicó el uniformado respetuosamente.

Carabinero sorprende a Charles Aránguiz con particular agradecimiento

En el video captado por el medio Siempre pasa algo, se puede ver el momento en el que el mediocampista de los azules camina rumbo a camarines, el uniformado se acerca a él, comenzando un diálogo.

Es en ese instante que el carabinero utiliza unos pocos segundos para decirle: "Solo vengo a agradecerte por todo lo que hiciste en la selección, siempre te he visto de cabro chico".

A continuación puedes ver el registro completo.