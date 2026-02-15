Colo Colo vs Unión La Calera: A qué HORA es y DÓNDE VER partido por Liga de Primera - Chilevisión

Este domingo se termina la 3° fecha de la Liga de Primera y Colo Colo buscará una segunda victoria consecutiva, esta vez enfrentándose a Unión La Calera.

Fernando Ortíz planea llegar a la parte alta de la tabla de posiciones y para ello repetiría la formación titular que viene de vencer a Everton la fecha pasada.

Hora del partido entre Colo Colo y La Calera por la Liga de Primera

El partido entre los Albos y los Cementeros está agendado para este domingo 15 de febrero a las 20:30 horas de Chile.

El recinto en el que se disputa el duelo es en el Estadio Monumental David Arrellano ubicado en la comuna de Macul.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Colo Colo vs U. La Calera?

El partido entre Colo Colo y Unión La Calera en el cierre de la fecha 3° de la Liga de Primera, será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.

Asimismo, el torneo nacional podrá ser visto por la plataforma de streaming HBO MAX, sin embargo, al ser una app de pago, deber contar con un usuario y clave para acceder a la transmisión.