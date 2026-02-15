Colo Colo vs Unión La Calera: A qué HORA es y DÓNDE VER partido por Liga de Primera - Chilevisión

El conjunto popular se presentará este domingo intentando ingresar a lo más alto de la tabla de posiciones.
Domingo 15 de febrero de 2026 | 11:37
Este domingo se termina la 3° fecha de la Liga de Primera y Colo Colo buscará una segunda victoria consecutiva, esta vez enfrentándose a Unión La Calera.
Fernando Ortíz planea llegar a la parte alta de la tabla de posiciones y para ello repetiría la formación titular que viene de vencer a Everton la fecha pasada.
El partido entre los Albos y los Cementeros está agendado para este domingo 15 de febrero a las 20:30 horas de Chile.
El recinto en el que se disputa el duelo es en el Estadio Monumental David Arrellano ubicado en la comuna de Macul.
El partido entre Colo Colo y Unión La Calera en el cierre de la fecha 3° de la Liga de Primera, será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.
Asimismo, el torneo nacional podrá ser visto por la plataforma de streaming HBO MAX, sin embargo, al ser una app de pago, deber contar con un usuario y clave para acceder a la transmisión.