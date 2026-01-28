 "La despedida fue fría": Esteban Pavez viajó a Perú para cerrar su incorporación a Alianza Lima - Chilevisión
"La despedida fue fría": Esteban Pavez viajó a Perú para cerrar su incorporación a Alianza Lima

El volante confirmó su salida de Colo Colo y aseguró irse del club con "sentimientos encontrados".

Miércoles 28 de enero de 2026 | 23:02

El volante Esteban Pavez confirmó su salida de Colo Colo y en su despedida, conversó con los medios en el Aeropuerto de Santiago antes de embarcarse a Perú para cerrar su incorporación a Alianza Lima.

El jugador lamentó haber recibido una "despedida fría" y señaló que "A veces las cosas no salen como uno quiere, mi idea era siempre retirarme en Colo Colo, y las cosas no salen. El año pasado no fue bueno para mí, tampoco para el equipo, soy el capitán y alguien tiene que pagar las consecuencias. Siempre me hice cargo, siempre di la cara, y la verdad que hoy en la despedida con mis compañeros y la gente del club, me sentí orgulloso de lo que hice como capitán y ser humano".

"Los sentimientos son encontrados, he llorado mucho, pero igual es lindo volver a salir al extranjero, a un equipo grande, que va a competencia internacional", agregó Pavez.

Tras su despedida, el mediocampista criticó a la directiva argumentando que "lo que hablé con el profe y Aníbal (Mosa) me lo guardo para mí. Pero igual, la despedida fue fría. Merecía mínimo una camiseta, un recuerdo, algo, y la verdad que me duele. Pienso que los últimos capitanes de Colo Colo no se han ido bien".

