“Le costó un millón de pesos”: Pamela Díaz descueró a amante de Freire tras debut en Arsmate - Chilevisión

"No es rico ser amante de alguien. Es poco digno, por lo menos para mí", sentenció Díaz, quien cuestionó las razones por las cuales Karina Valenzuela decidió admitir en televisión que ella había besado a Sergio Freire.

Pamela Díaz se fue con todo en contra de Karina Valenzuela y criticó la manera en que la modelo ha manejado la situación desde que decidió confesar en televisión que fue amante de Sergio Freire.

En esa misma línea, Díaz aseguró que "este tipo de situaciones me da rabia porque no es honesto", luego de que Valenzuela anunciara su debut en Arsmate.

"A ella le costó un millón de pesos decir que es amante de alguien"

Fue en su podcast OH! Diosas, donde Díaz declaró: "Esta chiquila tenia mas hambre que...", en relación a la infidelidad de Sergio Freire a Maly Jorquiera.

En esa misma línea, agregó: "Siento que cuando alguien va a la televisión y va a contar que es amante o pareja de ¿A pito de qué? Tenemos dos opciones: O por plata, porque tienes muchas ganas de ganar plata o figurar, que te gusta mucho la fama".

En relación a la confesión de Valenzuela sobre la infidelidad, Pamela Díaz comentó: "Me imagino que no es rico ser amante de alguien, es poco digno. Por lo menos para mí (...) ir a un programa de televisión para decir: 'Miren, quiero decir que me metí con un hombre casado'".

Además cuestionó que Valenzuela no supiera sobre la relación entre Sergio Freire y Maly Jorquiera, dado que ambos tienen redes sociales: "Es raro, obviamente quiere figurar (...) Yo creo que ella se quiere aprovechar del momento para salir, obviamente y hacer su plataforma que es lo que está haciendo hoy día, que tengo entendido que cobra 5 mil pesos por Arsmate".

Por otro lado, Pamela Díaz argumentó que Karina debería brindar parte de las ganancias a Sergio Freire, dado que además su primera sesión fotográfica estaba inspirada en una rutina de stand-up y arremetió: "Guapísima, estupenda, pero amiga, esto lo hizo ¿Gracias a quién? A salir con Freire, a sentarse en un programa".

"Sé más verdadera a la hora de sentarte en un programa y ser más cara de r... y asumir la situación, eso me pasa (...) a ella le costó un millón de pesos decir que es amante de alguien", cerró Díaz.

Revisa el video: