Pamela Díaz contó la firme y aclaró su relación con Felipe Kast: “Está todo bien” - Chilevisión

"La Fiera" se refirió al tema luego de ser consultada en su podcast "Oh! Diosas", donde ahondó en la cercanía que mantiene con el senador de Evópoli.

Pamela Díaz afrontó los rumores que surgieron sobre una posible relación amorosa con el senador de Evópoli, Felipe Kast, y aclaró su actual vínculo.

"La Fiera" se refirió al tema luego de ser consultada en su podcast "Oh! Diosas" y aseguró que la única persona que sabe la verdad es la periodista de farándula Cecilia Gutiérrez, con quien comparte en el programa.

Pamela Díaz aclaró vínculo con Felipe Kast

"Yo dije, mientras no haya fotos, yo no voy a decir absolutamente nada de mi vida", aseguró de inmediato a Gutiérrez y a Felipe Vidal.

"Y así como me pasó con Felipe (Kast), el otro día fui a comer con otra persona, hace un mes, y ocurrió la misma situación", continuó Díaz.

Tras eso, reveló que "la única persona que sabe con quién he salido, y que tiene video, es Cecilia Gutiérrez".

Con respecto a Kast, aseguró que "está todo bien, me cae muy bien. Sí, lo conozco, es verdad. Simpático, pero no voy a decir ningún detalle porque no corresponde".