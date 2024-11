Supuesta ex pareja de Felipe Kast cargó contra Pamela Díaz: “Que disfrute de mis b...” - Chilevisión

Una modelo e influencer, supuesto antiguo interés amoroso del parlamentario, respondió a los rumores que lo vinculan con La Fiera.

Una supuesta ex pareja del senador Felipe Kast salió al paso de los rumores que vinculan al parlamentario con Pamela Díaz, información que salió a la luz durante las últimas horas y que habla de un presunto romance entre ambos.

En el programa Zona de Estrellas, la mujer, apuntada como antiguo interés amoroso del político, hizo una potente declaración y tuvo palabras para La Fiera, aunque en un tono hostil.

La declaración fue leída por la panelista Adriana Barrientos y su autora es la influencer y modelo trans de 23 años, Joa Cabañas.

El mensaje de la supuesta ex pareja de Felipe Kast por rumores de romance con Pamela Díaz

"Yo respeto y aprecio mucho a Felipe. Gracias a él aprendí muchas cosas. Si él es feliz con ella bien por ellos", comenzó declarando la joven.

Sin embargo, en la segunda parte del mensaje, la influencer endureció el tono contra la presentadora de televisión por los rumores que la vinculan al parlamentario de Evópoli.

"Respecto a Pamela, espero que disfrute de mis babas. Gracias a Dios no he probado las suyas, ya que un ex suyo me tenía bien puesto ojo y nunca le di la pasada", lanzó.

Los rumores sobre el affaire entre ambos se dieron a conocer hace unos días, luego que fueran supuestamente avistados compartiendo en una fiesta.