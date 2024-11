Pamela Díaz rompió el silencio tras rumores de “romance” con Felipe Kast: “Digan lo que quieran” - Chilevisión

La animadora habría sido vista compartiendo con el senador en una fiesta, destapando especulaciones sobre una posible relación amorosa.

Pamela Díaz respondió a los rumores de su supuesto romance junto al senador Felipe Kast, luego de que surgieran diversas especulaciones en redes sociales.

"La Fiera" habría sido vista compartiendo con el parlamentario en una fiesta, información que fue revelada por el portal de farándula Infama.

"Felipe Kast con Pamela 'Fiera' Díaz, muy acaramelados, abrazados onda 'Titanic', ella doblando su cabeza y él besándole el cuello", reveló el citado medio.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Pamela Díaz aclaró los rumores con Felipe Kast

En contacto con Publimetro, Pamela Díaz fue consultada sobre los rumores que la vinculan al senador Felipe Kast.

Si bien no confirmó nada, declaró que “estoy tan en otra que no me importa lo que digan. Estoy ocupada trabajando. (Si quieren saber) averigüen. Yo no estudié periodismo. Esa no es mi pega. Digan lo que quieran. Estoy trabajando”.

Cabe recordar que, a principios de noviembre, se filtró un video donde se ve a la modelo compartiendo en un restaurante junto a un misterioso hombre.

En su programa Oh Diosas! de YouTube, la Fiera confirmó que efectivamente salió a comer el pasado martes.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Cecilia Gutiérrez la interrumpió y le dijo que comió locos y tomó una michelada con una cerveza sin alcohol, sorprendiendo a la modelo, pero confirmando la información.

“Sí, fui a comer el día martes. No tengo nada que ocultar, obviamente fui a un restaurante que es público”, contó la animadora.

“Cuando salgo con una persona estable, como si fuese mi pareja, no tengo problema en decirlo o en exponerlo, si obviamente se da. Sin embargo, creo que no corresponde exponer a alguien”, agregó en esa oportunidad.