Titi Ahubert barrió con Pamela Díaz por críticas a plataformas para adultos: “Que se acuerde que bailaba en el Passapoga” - Chilevisión

La modelo no se guardó nada contra La Fiera, a quien le enrostró su pasado en un club nocturno y aseguró que existe una importante producción detrás de su contenido.

Pamela Díaz ha dado que hablar durante los últimos días, luego de que cuestionara a mujeres famosas que incursionan en plataformas de contenido para adultos.

Si bien las declaraciones de La Fiera fueron apoyadas por varios de sus seguidores, también encontraron resistencia por parte de algunas figuras del entretenimiento nacional.

En el programa Que te lo digo de Zona Latina, Titi Ahubert explotó contra la presentadora de televisión y defendió su reciente decisión de incorporarse a Arsmate, en medio de la prisión preventiva de su pareja, Daniel Sauer, con miras a generar ingresos.

Fue en esa línea que la modelo respondió a los cuestionamientos sino que además le enrostró a Díaz su pasado en un club nocturno de la capital.

"Lo que diga Pamela Díaz me da lo mismo, porque parece que ella se le olvida su pasado, que se acuerde que ella bailó en el Passapoga", disparó.

En ese sentido, también deffendió su incursión en la plataforma de venta de contenido, asegurando que existe "producción" detrás de él.

"Mis fotos son súper elegantes, muy bien hechas, en un estudio real, 360°, no en el baño de la casa, no con short y bikini en el baño de mi casa. (...) Debería mirar mis fotos, yo no estoy bailando en el Passapoga", añadió.