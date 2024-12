Titi Ahubert reveló reacción de sus hijos tras debutar en Arsmate: “Es hora de ponerme las pilas” - Chilevisión

La esposa de Daniel Sauer, hoy en prisión preventiva, ahondó en su decisión de dedicarse a las fotos eróticas para generar ingresos luego de que la embargaran. "Ya no le tengo miedo a la vida", aseguró.

La periodista Titi Ahubert reveló la reacción de sus hijos luego de debutar en la plataforma de contenido para adultos, Arsmate.

La esposa de Daniel Sauer, hoy en prisión preventiva, ahondó en su decisión de dedicarse a las fotos eróticas para generar ingresos luego de que la embargaran.

Titi Ahubert en Arsmate

Ahubert contó a LUN que "hace como un mes dije basta. Yo lo perdí todo y, como lo perdí todo, no tengo nada más que perder. Y eso es súper importante saberlo y tenerlo claro".

"Ya no le tengo miedo a la vida. Ya no me importa si a la vecina le gusta mi cara o no, yo me paro enfrente y sigo caminando, por mis hijos. Quizás esto era lo que yo tenía que aprender, a decir que sí me la puedo sola con mis hijos. Sí me la puedo, porque ya me ha pasado en todo", reflexionó.

Sobre su arribo a la plataforma para adultos, Titi contó que llegó a través de una agencia de marketing y publicidad.

"Yo lo hablé con mis hijos y están todos apoyándome", aseguró sobre cómo se lo tomaron. "No estoy generando lucas y tengo una familia, tengo que pagar luz, agua, gas... yo necesito trabajar y me lo tomo como un trabajo", destacó.

"Yo trabajé toda mi vida en publicidad, hacía comerciales y fui rostro de muchas marcas conocidas, de una marca de pisco que también era bien sensual en la época, entonces estoy acostumbrada", recordó.

En esa línea, reconoció que "no tengo rollo con el cuerpo y cuando uno se vuelve vieja, menos te importa".

"La decisión la tomé también porque hoy en día tengo que sacar adelante a mi familia y la tengo que sacar por muchos años más. Creo que ya es la hora de ponerme las pilas y trabajar", aseguró.

La reacción de Daniel Sauer

Con respecto a cómo se lo tomó su marido, Ahubert confesó que "al principio como que me miró con unos ojitos de pena".

"Pero yo le dije 'discúlpame, pero necesito trabajar para sacar adelante a esta familia (...) tómalo o no'. Él ahora lo entiende perfecto, no tiene problemas. De hecho, él el día de mañana quizás también lo hace y hacemos una colaboración", expresó.