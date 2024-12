“Los pillaron”: Gissella Gllardo revela detalles antiguo romance entre Mauricio Pinilla y Maite Orsini - Chilevisión

Gissella Gallardo sorprendió al revelar desconocidos detalles de la breve relación entre Mauricio Pinilla, su ex marido, y Maite Orsini.

La panelista de televisión aseguró que esto ocurrió en el 2008, recalcando que no se dio un "romance" y que solamente lo calificó de "touch and go".

En primer término, la periodista descartó que haya sido infidelidad debido a que todo pasó en un lapso en el que no estuvo acompañada del ex futbolista.

La revelación de Gissella Gallardo sobre Mauricio Pinilla y Maite Orsini

La influencer contó en un programa de TV+ que "no me fueron infiel porque Mauricio era tan inmaduro, tan cabro chico. Era como 'terminamos' y él ahí hacía y deshacía. Fue en estos espacios".

Sobre cómo se enteró de la situación, Gallardo afirmó que por medio de un amigo. "Me dice: ‘¿Te cuento a quién se está comiendo Mauricio?’. Y me dijo: ‘Anda saliendo con esta niña, la (Maite) Orsini. Ella no quiere que se sepa porque es muy ABC1′, y quería como esconderlo".

Sin embargo, este cercano le habría aclarado de inmediato que "para Mauricio una más, nada más. Un ratito y chao".

"Y eso fue lo que duró. Creo que salieron dos veces con suerte, pasó lo que tenía que pasar y sería. Los pillaron una vez en una fonda", añadió.

De todas formas, la panelista confesó que "en ese momento, obviamente, me enojé mucho con Mauricio porque él trataba de volver conmigo".

"Estuvimos distanciados mucho tiempo y esta niñita lo seguía buscando. Ahí me di cuenta que el modus operandi de ella era que le gusta meterse en las relaciones", agregó.