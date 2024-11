“Me va a esperar”: Gissella Gallardo sincera su postura por relación con Mauricio Pinilla - Chilevisión

Gissella Gallardo volvió a sincerarse sobre su relación con Mauricio Pinilla, su ex marido y padre de sus hijos del que se separó hace un tiempo.

El ex futbolista señaló en un programa de televisión que su otrora esposa lo acompañó en sus momentos difíciles, incluyendo sus problemas de salud mental.

"Cada vez que yo la he estado cag... y me he acercado, ella me está abriendo las puertas de la casa (...) Yo la hice sufrir mucho y en este proceso nuevo le dije que quería hacerla la mujer más feliz del mundo", comentó.

Consultada por esta situación, la actual panelista de televisión afirmó que "él de verdad que me está demostrando con hechos de que quiere volver a tener la familia y que sigamos juntos. Me dice que quiere que conozca su mejor versión".

La influencer apuntó a que Pinigol "se arrepiente de todas las cosas que han pasado. Y eso es súper noble. Es verdad, nunca le he cerrado la puerta, ni en nuestros peores momentos. Cuando él me ha necesitado, y a pesar de todo, siempre he estado".

Gissella Gallardo revela particular decisión de Mauricio Pinilla

En un programa de TV+, Gallardo insistió en que Pinilla estuvo "muy mal, la gente no se imagina. Por lo menos hoy tiene la capacidad de hablar de su salud mental que es tan delicado. Estuvo internado muchas veces en clínicas".

Sobre una posible reconciliación, la panelista aclaró que "yo nunca he cerrado la puerta. Mauricio es el gran amor de mi vida, pero vamos pasito a pasito. Lo más importante es su recuperación. Lo de nosotros se verá, el tema es que estemos bien los dos". Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Además, reveló un particular detalle íntimo del ex futbolista. "Como no ha pasado nada, él está haciendo como un año de celibato, como Justin Bieber".