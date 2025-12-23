 Mago y promesa de la TV: Filtran supuesto romance de Carla Jara con joven animador - Chilevisión
Minuto a minuto
“Parece todo un dilema el de Pía”: Irina Karamanos reaparece y cuestiona regreso del rol de primera dama Cámara de seguridad registra momento exacto de la balacera en feria de La Florida que dejó dos muertos Sismo despertó a los habitantes de Calama durante la madrugada: Revisa la magnitud y epicentro ¿Por qué se sacó la ropa?: Carabineros explica presunto motivo de conductor de camión tras volcar en autopista Camión desbarranca en autopista y deja a peatón lesionado: Conductor fue detenido en ropa interior
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
23/12/2025 20:10

Mago y promesa de la TV: Filtran supuesto romance de Carla Jara con joven animador

La periodista de espectáculos Paula Escobar presentó al supuesto romance de la exMekano como su "nuevo colágeno".

Publicado por CHV Noticias

Paula Escobar aseguró que Carla Jara tendría una nueva pareja, a meses de su ruptura con el comediante Diego Urrutia.

Durante el programa Zona de Estrellas, la periodista presentó al supuesto romance de Jara como su "nuevo colágeno".

Se trataría de Julio Robert, mago y animador de televisión de 31 años, a quien conoció en los pasillos de TVN, puesto que él es conductor del programa Efecto N de NTV, que se graba en las mismas instalaciones.

Detallan supuesto nuevo romance de Carla Jara

"Este fin de semana, me contaron y me aseguré, porque la última vez me desmintieron, que Carla Jara ya no estaría tan sola, que habría surgido el amor en los estudios de TVN y ella lo iría a esperar a su estudio", señaló la periodista.

La panelista destapó que la exMekano estaría "hace un par de meses pinchando" con Julio. "La misma Carla Jara le comenta las fotos, le da likes", agregó.

Oriundo de Coyhaique, Julio Robert es una de las actuales promesas de la TV chilena. Este año participó en la gira Teletón representando a la nueva generación de comunicadores.

También es un talentoso mago, cuyos espectáculos se caracterizan por mezclar magia, música y humor.

Revisa fotos del supuesto pololo de Carla Jara:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono para mujeres trabajadoras: Cuándo es el pago de diciembre, requisitos y cómo recibirlo

Lo último

Lo más visto

Camión desbarranca en autopista y deja a peatón lesionado: Conductor fue detenido en ropa interior

Carabineros presume consumo de drogas en el detenido y responsable del accidente.

24/12/2025

Cámara de seguridad registra momento exacto de la balacera en feria de La Florida que dejó dos muertos

Dos personas fallecieron en una feria libre de la comuna de La Florida tras el ataque de un sujeto que se movilizaba en moto.

24/12/2025

EXCLUSIVO | La tajante reacción de Paula Pavic tras enterarse de nuevo romance de Marcelo Ríos

El extenista confesó su amor a los cuatro vientos este martes a través de Instagram a la influencer Vanessa Sofía y desató todo tipo de reacciones.

24/12/2025

Bono para mujeres trabajadoras: Cuándo es el pago de diciembre, requisitos y cómo recibirlo

A continuación, revisa quiénes reciben el beneficio, cuándo es el pago de diciembre y cómo consultar con tu RUT si te corresponde.

24/12/2025