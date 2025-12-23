Mago y promesa de la TV: Filtran supuesto romance de Carla Jara con joven animador - Chilevisión

La periodista de espectáculos Paula Escobar presentó al supuesto romance de la exMekano como su "nuevo colágeno".

Paula Escobar aseguró que Carla Jara tendría una nueva pareja, a meses de su ruptura con el comediante Diego Urrutia.

Durante el programa Zona de Estrellas, la periodista presentó al supuesto romance de Jara como su "nuevo colágeno".

Se trataría de Julio Robert, mago y animador de televisión de 31 años, a quien conoció en los pasillos de TVN, puesto que él es conductor del programa Efecto N de NTV, que se graba en las mismas instalaciones.

Detallan supuesto nuevo romance de Carla Jara

"Este fin de semana, me contaron y me aseguré, porque la última vez me desmintieron, que Carla Jara ya no estaría tan sola, que habría surgido el amor en los estudios de TVN y ella lo iría a esperar a su estudio", señaló la periodista.

La panelista destapó que la exMekano estaría "hace un par de meses pinchando" con Julio. "La misma Carla Jara le comenta las fotos, le da likes", agregó.

Oriundo de Coyhaique, Julio Robert es una de las actuales promesas de la TV chilena. Este año participó en la gira Teletón representando a la nueva generación de comunicadores.

También es un talentoso mago, cuyos espectáculos se caracterizan por mezclar magia, música y humor.

