“¿Volverías con tu ex?”: Luis Jiménez descolocó a Pamela Díaz por posible regreso con Coté López - Chilevisión

El ex futbolista se refirió a la posibilidad de retomar su relación con la empresaria, con quien firmó el divorcio a comienzos de este año.

Luis Jiménez no descartó retomar su relación con María José "Cote" López, con quien firmó los papeles de divorcio a comienzos de 2024.

La pareja estuvo junta por más de 18 años y tuvieron cuatro hijos: Las trillizas Isidora, Rafaela y Rebeca (las mayores), y Jesús (el menor).

El ex futbolista conversó con Pamela Díaz en el programa de YouTube Sin Editar, donde fue consultado sobre un posible regreso con López.

Luis Jiménez y su relación con Cote López

"¿Volverías con tu ex?", preguntó Díaz, a lo que Jiménez sorprendió con un certero "sí". "¿En serio? Vas a tener que hacer mucho mérito", comentó la animadora.

Ante esto, el Mago explicó que "no he dicho que ahora, pero no me cierro a nada".

Luego, Pamela le preguntó al ex seleccionado nacional sobre "cosas buenas que tiene la Coté", ya que "la gente no la conoce mucho y ella no se deja conocer mucho tampoco".

"Es alegre, es muy espontánea y muy real. Es muy parecida a ti en ese sentido, o sea, si no le gustas, no le gustas. Y no le interesa poner caras si no es real, es honesta", respondió Luis.

Por otra parte, tampoco le cerró la puerta a la idea de ser amigos o "más que amigos". "Hoy día no creo, pero más adelante sí seguro", aseveró.

