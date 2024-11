La reacción de Cote López tras conocerse nuevo romance de Luis Jiménez - Chilevisión

La publicación de Instagram se llenó de comentarios por parte de sus seguidores, quienes mostraron su descontento ante los dichos de Luis Jiménez la semana pasada en un programa de farándula, donde aseguró que aún amaba a Cote López.

Este viernes, Cote López revolucionó las redes sociales con una extraña publicación que levantó las alarmas de los seguidores tras la confirmación del romance entre Luis Jiménez y Martina Orrego.

Al respecto, la empresaria comentó en su cuenta de Instagram: "Mi gente vengo llegando del neurólogo. Fui a ver el tema de mi cero concentración ¿Me van a creer que estuve más de un mes para pedir la hora, porque se me olvidaba pedirla?".

¿Coté López lanzó una indirecta a Luis Jiménez?

En esa misma línea, agergó: "Parece chiste, pero es anécdota. La cosa es que me dijo que … ¿De qué estábamos hablando? Jajajá ¡Ya, broma! Me fue bien, veamos si con un remedio mejoro algo y logro ordenar las ideas y concentrarme más".

Asimismo, Cote López ya había comentado sobre sus problemas de concentración y memoria, asegurando que había dejado de tomar las pastillas que le habían recetado para que no generara una adicción: "Me dijo que no era muy bueno porque es adictivo, para que se no automediquen".

Sin embargo, los seguidores tomaron sus problemas de memoria como una indirecta hacia Luis Jiménez, quien señaló en el programa Onlyfama que "hoy día quiero estar tranquilo, quiero hacer cosas que me llenen a mí. Siento que no tengo ni el tiempo, ni las ganas de tener una relación".

Además de asegurar que prefería enfocarse en sus hijos, aseguró que todavia amaba a Coté López: "por eso no estamos juntos porque en el fondo es lo más sano", sentenció Jiménez, reiterando en que hay amor y respeto.

Cabe destacar que en el programa Hay que Decirlo, Cecilia Gutiérrez reveló que Luis Jiménez le pedía retomar su relación a Coté López, mientras que en paralelo tenía citas con Martina Orrego.

Revisa la publicación de Instagram: